Chelsea anuncia contratação de Lukaku para a temporada

O Chelsea anunciou a contratação do atacante Romelu Lukaku. O centroavante belga retorna ao clube de Londres após passagem apagada entre 2011 e 2014. Com novo status na carreira após conquistar sucesso e protagonismo com a camisa da Inter de Milão, o atleta assinou contrato até 2026.- Estou feliz por estar de volta a este clube maravilhoso. Tem sido uma longa jornada para mim: eu vim para cá muito jovem, com muito a aprender e volto mais maduro e experiente. A minha relação com o Chelsea significa muito para mim. Eu torcia pela equipe quando criança e agora tentarei ajudar a conquistar mais títulos.
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Marina Granovskaia, diretora dos Blues, elogiou a chegada de Lukaku e explicou como o atleta acrescenta no elenco do atual campeão da Champions League.
- Lukaku é simplesmente um dos melhores atacantes e artilheiros do mundo. Estamos entusiasmados por trazê-lo de volta ao clube que ama e animados por adicionar um talento ao elenco campeão da Champions League. Lukaku terá um grande espaço na nossa busca por objetivos.
Em sua primeira passagem, Lukaku chegou ao Chelsea com apenas 18 anos vindo do Anderlecht, mas teve poucas oportunidades e costumava ser emprestado. O centroavante é conhecedor da Premier League por ter tido passagens também por West Brom, Everton e Manchester United.