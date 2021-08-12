Chelsea anuncia contratação de Lukaku para a temporada

Crédito: Reprodução/chelseafc

O Chelsea anunciou a contratação do atacante Romelu Lukaku. O centroavante belga retorna ao clube de Londres após passagem apagada entre 2011 e 2014. Com novo status na carreira após conquistar sucesso e protagonismo com a camisa da Inter de Milão, o atleta assinou contrato até 2026.- Estou feliz por estar de volta a este clube maravilhoso. Tem sido uma longa jornada para mim: eu vim para cá muito jovem, com muito a aprender e volto mais maduro e experiente. A minha relação com o Chelsea significa muito para mim. Eu torcia pela equipe quando criança e agora tentarei ajudar a conquistar mais títulos.

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Marina Granovskaia, diretora dos Blues, elogiou a chegada de Lukaku e explicou como o atleta acrescenta no elenco do atual campeão da Champions League.

- Lukaku é simplesmente um dos melhores atacantes e artilheiros do mundo. Estamos entusiasmados por trazê-lo de volta ao clube que ama e animados por adicionar um talento ao elenco campeão da Champions League. Lukaku terá um grande espaço na nossa busca por objetivos.