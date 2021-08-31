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Chelsea anuncia a contratação de Saúl Ñíguez, do Atlético de Madrid, por empréstimo

Meio-campista espanhol foi anunciado pelos atuais campeão da Champions League após o fim da janela de transferências...
LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2021 às 19:42

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 19:42

Crédito: Reprodução / Instagram
O Chelsea anunciou, nesta terça-feira, a contratação do meio-campista Saúl Ñíguez, do Atlético de Madrid, por empréstimo. Após uma longa novela nos últimos minutos da janela de transferência, o jogador espanhol reforçará os Blues nesta temporada.
Veja a tabela do InglêsUma longa novela nos últimos minutos da janela de transferências quase resultou no fim das negociações entre Saúl, Chelsea e Atlético de Madrid. O acordo demorou para ser oficializado, mas o meio-campista espanhol foi anunciado pelos Blues nas redes sociais do clube.
O jogador chegará ao clube londrino por empréstimo de uma temporada no valor de 5 milhões de euros. Após o fim do período de empréstimo de Saúl Ñíguez, o Chelsea terá, no contrato feito com o Atlético de Madrid, uma opção de compra do jogador espanhol no valor de 40 milhões de euros (R$ 242,6 milhões de reais na cotação atual).
Saúl Ñíguez esteve perto de ser trocado pelo Atlético de Madrid para o Barcelona em uma negociação que levaria Antoine Griezmann para a equipe da capital espanhola, mas a transferência não avançou entre os dois clubes de LaLiga.
Revelado pelo Atlético de Madrid, Saúl Ñíguez atuou em um total de 340 jogos pela equipe colchonera e marcou 43 gols.

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