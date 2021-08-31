Chelsea anuncia a contratação de Saúl Ñíguez, do Atlético de Madrid, por empréstimo

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O Chelsea anunciou, nesta terça-feira, a contratação do meio-campista Saúl Ñíguez, do Atlético de Madrid, por empréstimo. Após uma longa novela nos últimos minutos da janela de transferência, o jogador espanhol reforçará os Blues nesta temporada.

Veja a tabela do InglêsUma longa novela nos últimos minutos da janela de transferências quase resultou no fim das negociações entre Saúl, Chelsea e Atlético de Madrid. O acordo demorou para ser oficializado, mas o meio-campista espanhol foi anunciado pelos Blues nas redes sociais do clube.

O jogador chegará ao clube londrino por empréstimo de uma temporada no valor de 5 milhões de euros. Após o fim do período de empréstimo de Saúl Ñíguez, o Chelsea terá, no contrato feito com o Atlético de Madrid, uma opção de compra do jogador espanhol no valor de 40 milhões de euros (R$ 242,6 milhões de reais na cotação atual).

Saúl Ñíguez esteve perto de ser trocado pelo Atlético de Madrid para o Barcelona em uma negociação que levaria Antoine Griezmann para a equipe da capital espanhola, mas a transferência não avançou entre os dois clubes de LaLiga.