Chelsea anuncia a contratação de Ben Chilwell, do Leicester

Mais um reforço para Frank Lampard. Ben Chilwell, lateral-esquerdo do Leicester, foi anunciado como a mais nova contratação do Chelsea para a próxima temporada.
- Estou muito satisfeito por me juntar ao Chelsea neste momento tão emocionante para o clube. Estou ansioso para fazer parte deste time jovem e dinâmico liderado por Frank Lampard. Mal posso esperar para começar e espero que não demore muito para jogarmos com os torcedores do Chelsea em Stamford Bridge - disse Chilwell.
Com apenas 23 anos, Chilwell assinou um contrato de cinco anos com a equipe londrina. No Leicester, foram 123 partidas e quatro gols.