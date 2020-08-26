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futebol

Chelsea anuncia a contratação de Ben Chilwell, do Leicester

Lateral-esquerdo assinará um contrato de cinco anos com o clube londrino...

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 13:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2020 às 13:18
Crédito: Divulgação/Chelsea
Mais um reforço para Frank Lampard. Ben Chilwell, lateral-esquerdo do Leicester, foi anunciado como a mais nova contratação do Chelsea para a próxima temporada.
- Estou muito satisfeito por me juntar ao Chelsea neste momento tão emocionante para o clube. Estou ansioso para fazer parte deste time jovem e dinâmico liderado por Frank Lampard. Mal posso esperar para começar e espero que não demore muito para jogarmos com os torcedores do Chelsea em Stamford Bridge - disse Chilwell.
Com apenas 23 anos, Chilwell assinou um contrato de cinco anos com a equipe londrina. No Leicester, foram 123 partidas e quatro gols.

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