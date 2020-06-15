Chelsea abre conversas com Brentford por Said Benrahma

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O Chelsea abriu negociações com o Brentford para contratar Said Benrahma. De acordo com a "RMC Sport", Frank Lampard quer contar com o jogador e, apesar de enfrentar concorrência de Arsenal e Leicester, os Blues são os favoritos nessa corrida.

Benrahma, que já foi apelidado de "Messi argelino", é um dos destaques do Brentford. Na atual temporada, disputou 34 dos 37 jogos e marcou dez gols.

O valor do jogador é estipulado em 35,5 milhões de libras (cerca de R$ 230 milhões). Porém, com a crise do coronavírus, os Blues devem tentar contratar o argelino por um preço inferior.