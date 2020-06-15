Chelsea abre conversas com Brentford por Said Benrahma

O Chelsea abriu negociações com o Brentford para contratar Said Benrahma. De acordo com a "RMC Sport", Frank Lampard quer contar com o jogador e, apesar de enfrentar concorrência de Arsenal e Leicester, os Blues são os favoritos nessa corrida.
Benrahma, que já foi apelidado de "Messi argelino", é um dos destaques do Brentford. Na atual temporada, disputou 34 dos 37 jogos e marcou dez gols.
O valor do jogador é estipulado em 35,5 milhões de libras (cerca de R$ 230 milhões). Porém, com a crise do coronavírus, os Blues devem tentar contratar o argelino por um preço inferior.
Depois de confirmar a chegada de Ziyech, o Chelsea também busca a contratação de Timo Werner, do RB Leipzig, e Kai Havertz, do Bayer Leverkusen.E MAIS:Dirigente do Bologna não descarta venda de jovem para JuventusPorto busca ampliar diferença na liderança diante do lanternaVale título: Bayern pode erguer taça caso vença Werder fora de casaLazio rejeita proposta do PSG por Milinkovic-SavicPSG abrirá negociações com o Bayern por Lucas Hernández E MAIS: