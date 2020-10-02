Chelsea abre a quarta rodada contra o Crystal Palace no Stamford Bridge

Neste sábado, o Chelsea recebe o Crystal Palace no Stamford Bridge, às 8h30 (horário de Brasília), na abertura da quarta rodada da Premier League. A equipe dirigida por Frank Lampard busca se reabilitar na competição, já que tem quatro pontos, cinco atrás dos líderes Everton, Leicester e Liverpool.
Sem vencer há duas rodadas, os Blues necessitam de uma recuperação rápida para não ver os rivais se distanciarem logo no início da competição. Já os visitantes têm duas vitórias e estão com seis pontos, próximos a zona de classificação para a Champions League 2021/22.
Na terça-feira, em Londres, o Chelsea foi eliminado da Copa da Liga da Inglaterra pelo rival Tottenham. O time não fez uma boa partida e após o empate por 1 a 1, os Spurs se classificaram nos pênaltis. No Inglês, o clube está na modesta nona colocação e Lampard começa a ser questionado, já que a direção reforçou bastante o elenco para esta temporada.
Sobre a escalação o técnico confirmou, durante a coletiva de imprensa, o retorno de Pulisic. Todavia, Ziyech segue de fora da equipe titular dos Blues na partida deste sábado. Confira parte da coletiva no vídeo abaixo.Confira as prováveis escalações
Chelsea: E. Mendy, Thiago Silva, K. Zouma, R. James, C. Azpilicueta; N. Kante, T. Werner, M. Kovacic, M. Mount, K. Havertz; T. Abraham. Técnico: Frank Lampard.
Crystal Palace: V. Guaita, J. Ward, C. Kouyate, M. Sakho, T. Mitchell; A. Townsend, J. McArthur, J. McCarthy, E. Eze; J. Ayew, W. Zaha. Técnico: Roy Hodgson.