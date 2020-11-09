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futebol

Cheio de moral! Churín é elogiado por Renato Gaúcho

Atacante foi decisivo no Maracanã e deu passe para o gol da vitória do Tricolor...
LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2020 às 00:47

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 00:47

Crédito: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA
Uma das novidades do Grêmio no Maracanã foi o atacante Diego Churín. Contratado para dar mais consistência ao sistema ofensivo, o centroavante foi importante no gol da vitória, já que deu passe açucarado para Pepê.Animado com o desempenho do jogador, Potaluppi não poupou elogios e deixou claro que espera ainda mais do seu atleta.
‘A atuação do Churin foi muito boa. Até porque ele ainda está se adaptando. Ele se entregou, correu, ajudou, fez a jogada do gol. Então ele foi muito bem’.
Com a vitória no Maraca, o Grêmio subiu para a 8ª colocação e vê o grupo da Libertadores cada vez mais perto.

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