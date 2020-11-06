Cheio de desfalques, Paris Saint-Germain recebe o Rennes em duelo pela parte de cima da tabela

Crédito: OZAN KOSE / AFP

Líder do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain recebe o Rennes, terceiro colocado, neste sábado, às 17h (horário de Brasília). Se vencer, a equipe de Tuchel abrirá seis pontos de vantagem do adversário.DESFALQUES IMPORTANTESO Paris Saint-Germain não poderá contar com seus principais jogadores. Neymar, Mbappé, Navas, Icardi, Verratti, Draxler e Kimpembe estão fora da partida de amanhã. Além deles, Sarabia é dúvida devido a uma lesão muscular.

FALA, TUCHEL- O Rennes é uma equipe que avançou muito nos últimos anos. Mereceram jogar a Champions League, ganharam uma Copa da França, infelizmente contra nós. É uma equipa sólida e forte, que tem muita coragem, que acredita nas suas oportunidades. Muitas vezes jogam no 4-1-4-1, podem jogar a cada três dias, provaram isso. Espero enfrentar um time agressivo que joga junto.