Cheio de amor! Kieza se declara ao Náutico após título

O torcedor do Náutico está nas nuvens. No último domingo, o Timbu bateu o Sport na final do pernambucano e colocou mais um título em sua galeria.
Um dos ícones da conquista foi Kieza. O camisa 9 anotou o gol no tempo normal e bateu o pênalti decisivo para coroar a taça.
Emocionado, K-9 não escondeu o seu amor pelo clube e vibrou muito com o seu primeiro título pelo clube dos Aflitos.
‘Eu não podia passar por aqui e não ganhar um título por esse clube que sou louco, apaixonado. Meu nome está na história, está gravado, ninguém pode tirar’.