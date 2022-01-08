Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Chegou o Pantera Negra! São Paulo anuncia a contratação de Patrick

Meio-campista, que estava no Internacional, assinou contrato por duas temporadas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jan 2022 às 16:58

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 16:58

O São Paulo anunciou neste sábado (08), a contratação do meio-campista Patrick, de 29 anos. Usando uma brincadeira com o super-herói Pantera Negra, apelido do jogador, o São Paulo fechou com seu quatro reforço. Antes dele, vieram o goleiro Jandrei, o lateral Rafinha e o meia Alisson. Patrick foi um dos principais jogadores do Internacional na temporada do vice-campeonato brasileiro em 2020. No entanto, caiu de rendimento no último ano. Em 2021, o jogador marcou cinco gols e deu três assistências nos 48 jogos que disputou. Apesar de contestado por parte da torcida, foi titular durante a temporada, mas não deve fazer parte dos planos do Colorado em 2022.
- O Pantera Negra é do Tricolor! #VamosSãoPaulo - escreveu o Tricolor nas redes sociais. O próximo reforço que deve ser anunciado é o meia-atacante Nikão, que deve assinar contrato por quatro temporadas.
Crédito: PatrickfoianunciadopeloSãoPaulo(Foto:Divulgação/SãoPaulo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados