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futebol

Chegou o Lobo! Martín Benítez é oficializado como reforço do Grêmio

Argentino chega ao Imortal por empréstimo junto ao São Paulo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jan 2022 às 19:25

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 19:25

O Grêmio, enfim, oficializou a contratação do argentino Martín Benítez. As partes vinham negociando desde dezembro de 2021. O meia, com passagens por Vasco e São Paulo, chega ao Imortal por empréstimo junto ao Independiente, que passa por situação financeira delicada, o que inviabiliza um retorno ao seu país natal.
- Martín Benítez é mais um #ReforçoTricolor para a temporada 2022! O meia-atacante argentino vem do Independiente, tendo passado por Vasco e São Paulo. SEJA BEM-VINDO, EL LOBO! - escreveu o clube no anúncio.>Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no TelegramNo contrato, que tem duração até dezembro de 2022, também está prevista uma opção de compra para o Grêmio. O clube não divulgou os valores de uma possível transação no futuro. Benítez chega para ocupar um setor onde o elenco gremista tem como opções nomes como Jean Pyerre, Sarará, Campaz e Fernando Henrique.
Crédito: ApóspassagensporVascoeSãoPaulo,BenítezserájogadordoGrêmio(RubensChiri/SãoPaulo

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