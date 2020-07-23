Chegou o dia: artilheiros, pendurados e tudo o que você precisa lembrar sobre o São Paulo no Paulistão 2020

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Quatro meses e dez dias depois de bater o Santos por 2 a 1 no Morumbi, já sem a presença do público, o São Paulo reiniciará sua caminhada no Campeonato Paulista de 2020. O adversário será o Red Bull Bragantino, às 20h desta quinta-feira, novamente no Morumbi.

Você lembra quem é o artilheiro da equipe no torneio? E o provável rival nas quartas de final? Sabe quem são os pendurados? E o provável time titular? Veja abaixo tudo o que é preciso saber sobre o Tricolor no Estadual.O time titular

Fernando Diniz não fez mistério: Pablo herdou a vaga de Antony, vendido ao Ajax, e Tiago Volpi está de volta ao gol após se recuperar de fratura na mão esquerda. O time terá Volpi, Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Tchê Tchê, Daniel Alves e Igor Gomes; Pablo, Vitor Bueno e Pato.

Os únicos jogadores fora de combate são o zagueiro Walce e o atacante Rojas, que se recuperam de cirurgias de joelho e não têm data exata para voltarem a jogar. Não há ninguém suspenso e, como mostraram os exames de segunda-feira, ninguém contaminado pela Covid-19 neste momento.

A artilharia

Daniel Alves, com quatro gols, é o artilheiro do São Paulo na competição até o momento. Pablo e Pato vêm logo atrás, com três. Brenner, Reinaldo, Hernanes e Arboleda marcaram um gol cada. O artilheiro da competição é um ex-são-paulino e joga no rival desta noite: Ytalo, com sete gols.

Classificação

Com 18 pontos, o São Paulo já garantiu a classificação para as quartas de final, mas ainda não assegurou a liderança do Grupo C, que lhe garantiria o direito de disputar o jogo único das quartas de final no Morumbi. O Mirassol, que tem 16 pontos e joga nesta quinta, às 15h, contra o Água Santa, é o único que pode tomar a ponta dos comandados de Fernando Diniz. É, inclusive, o provável adversário do Tricolor no primeiro mata-mata - os dois melhores do grupo se enfrentam.

Pendurados

Daniel Alves, Vitor Bueno, Bruno Alves e Tchê Tchê estão pendurados com dois cartões amarelos. Pato, Pablo, Arboleda, Brenner, Reinaldo, Juanfran e Toró, com um cartão cada, chegarão à última rodada da primeira fase pendurados se forem advertidos contra o Red Bull Bragantino.

Os cartões serão zerados para os mata-matas, mas quem tomar o terceiro amarelo ou um vermelho na última rodada precisará cumprir nas quartas. Olho nisso, Tricolor!

Vai poupar domingo?

O São Paulo encerra sua participação na primeira fase do Paulistão no domingo, às 16h, contra o Guarani, na Vila Belmiro. A tendência é de que Fernando Diniz preserve pelo menos alguns titulares nesta partida de olho na maratona que espera a equipe em caso de ida até a final.