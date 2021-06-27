Chegou o dia! Alex inicia caminhada como técnico do sub-20 do São Paulo

Crédito: Divulgação/São Paulo

O dia que Alex e toda a torcida do São Paulo esperava chegou. Neste domingo (27), o ex-jogador inicia sua trajetória como técnico na equipe sub-20 do São Paulo, contra o Athletico-PR, às 16h, no CT Laudo Natel, em Cotia, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da categoria.

Jogadores voltando de lesão no São Paulo! Qual desfalque faz mais falta ao Tricolor? Vote na enquete!

Alex teve tempo para se preparar e conhecer o elenco do Tricolor. Ele foi apresentado no São Paulo no começo de abril, em negociação que surpreendeu até mesmo a torcida são-paulina. Ao longo da preparação, a equipe fez amistosos contra Santos e Ponte Preta.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021! Para a sua estreia, Alex conta com nomes já conhecidos da torcida pelo trabalho no Sub-20 e também recebeu vários jogadores que subiram de categoria, vindos do vitorioso Sub-17 da temporada passada – o grupo juvenil venceu a última Copa do Brasil e a Supercopa. Além disso, ele tem o reforço do atacante uruguaio Facundo Milán, que foi registrado no BID da CBF.

- A expectativa para começar esse torneio é a melhor possível. Os meninos fizeram boas partidas nos jogos preparatórios que tivemos, bons treinos, e agora o maior desafio agora é controlar a ansiedade por voltar a fazer um jogo oficial. Por todo o trabalho que fizemos até aqui, acredito que faremos um bom campeonato. Quero um time jogando para frente e seguindo a escola do São Paulo. Temos trabalhado muito esse ponto com os atletas e espero ver isso em campo. É claro que em alguns momentos do jogo, o adversário te joga para trás, mas o nosso foco é ofensivo - falou Alex ao site do São Paulo.