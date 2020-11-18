Chegou a hora da verdade! Série C caminha para o final da primeira fase

Crédito: Neto Bonvino/São Bento/Divulgação

A Série C do Campeonato Brasileiro de 2020 caminha para o fim de sua fase de grupos. Nessa etapa inicial, 20 clubes foram divididos em dois grupos de 10, separados por critérios regionais, para a disputa de confrontos ida e volta. Até aqui, 15 rodadas já foram disputadas. Faltam três!

A 16ª rodada tem início marcado para a noite de quinta (19) com jogo entre Criciúma (7º do Grupo B) x Ypiranga (3º), às 20h. No fim de semana, o DAZN exibe mais três partidas. No sábado (21), Imperatriz e Vila Nova entram em campo às 17h, e Santa Cruz e Manaus jogam às 19h. E no domingo (22), fechando a rodada, tem Paysandu x Ferroviário às 18h. As partidas dessa rodada vão até a segunda-feira. A competição é transmitida pela plataforma de streaming DAZN. Você pode assistir aos jogos ao vivo e gratuitamente. (clique aqui para se associar). No canal do DAZN no YouTube, você ainda pode ver lives após os jogos. A próxima será na segunda-feira, depois de Botafogo-PB x Remo, com previsão de início às 22h.

Botafogo-PB, Ferroviário, Imperatriz, Jacuipense, Manaus, Paysandu, Remo, Santa Cruz, Treze e Vila Nova formam o grupo A. Enquanto isso, Boa Esporte, Brusque, Criciúma, Ituano, Londrina, São Bento, São José-RS, Tombense, Volta Redonda e Ypiranga-RS integram a chave B.

> CONFIRA A TABELA DA SÉRIE C E SIMULE OS RESULTADOSOs quatro primeiros de cada chave avançam, enquanto os dois últimos são rebaixados para a Série D. Diferentemente dos anos anteriores em que a segunda fase já era mata-mata, os classificados da primeira fase agora serão divididos em um quadrangular, composto da seguinte forma: o primeiro e o terceiro colocados do grupo A se juntam ao segundo e ao quarto colocados do grupo B. A outra chave terá o segundo e o quarto colocados do A e o primeiro e terceiro do B. A partir daí os clubes se enfrentam dentro de suas chaves.