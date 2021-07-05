Chegada do Brasileirão fez desempenho de Tiago Nunes despencar no Grêmio

Crédito: Treinador não resistiu a quinta derrota no cargo (Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Depois que o Campeonato Brasileiro teve início para a equipe do Grêmio no último dia 30 de maio, a situação do técnico Tiago Nunes passou da confiança atribuída aos resultados para uma incrível derrocada que culminou na sua demissão no último domingo (4). >Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Antes da estreia onde o time foi derrotado por 3 a 2 para o Ceará em Fortaleza, o tricolor havia disputado nove partidas sobre o comando do agora ex-treinador entre Campeonato Gaúcho e Copa Sul-Americana com o desempenho de oito vitórias e apenas um empate. Vale ressaltar que o empate em questão foi o 1 a 1 diante do Internacional no segundo jogo da decisão estadual que não influenciou negativamente na conquista do tetracampeonato.

Todavia, quando a bola rolou no Brasileirão, o cenário ficou proporcionalmente inverso com 10 partidas acontecendo e o Imortal vencendo apenas duas delas. Uma diante do Santa Cruz-RS (3 a 0 na Arena) pela Recopa Gaúcha e os 2 a 0 no embate de ida contra o Brasiliense pela Terceira Fase da Copa do Brasil também na casa gremista.

Com isso, os números que davam suporte ao trabalho de Tiago acabaram jogando contra o comandante da equipe que já via seu cargo expressamente ameaçado após o revés diante do Juventude por 2 a 0 segundo declaração do presidente Romildo Bolzan.

Agora, além de procurar um substituto para o cargo onde o nome de Felipão ganhou força recentemente, o clube também terá de se preparar para um mês onde compromissos importantes por outras competições serão disputados.