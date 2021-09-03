Chegada de Tiago Nunes com espaço de trabalho é comemorada por Luiz Otávio

A saída de Guto Ferreira para a chegada de Tiago Nunes no comando técnico do Ceará ocorreu justamente no período onde o clube tem pouco mais de uma semana para fazer os devidos preparativos para retornar aos gramados onde enfrenta, no Rio Grande do Sul, o Grêmio pelo Brasileirão.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSNa análise do zagueiro Luiz Otávio, este tempo precisa ser aproveitado tanto para o processo de adaptação de Tiago evoluir como também o elenco do Vozão ser capaz de absorver com mais facilidade as ideias que serão passadas pelo novo comandante:

- Francamente, principalmente pela troca de treinador, para mim é positivo. Teremos tempo para entender melhor o trabalho do professor Tiago, o método de trabalho, a forma, tudo o que ele vai querer nos passar, tudo que vai agregar, para isso precisa de tempo. E no futebol, às vezes, não temos tempo. Então, vamos ter essas duas semanas para assimiliar o mais rápido possível para colocar tudo em prática ou boa parte daquilo que ele passar. Só que temos que buscar fazer o nosso melhor, cada vez entender mais rápido, o método de trabalhar do Tiago Nunes, também.

Mesmo acompanhando o treinador há alguns dias, Luiz Otávio já destacou que sentiu em Tiago "muita fome de vencer", algo que combina com o estilo do elenco que está sempre em busca de atingir feitos históricos no Alvinegro de Porangabuçu:

- Tiago veio para somar conosco. Aproveitou a oportunidade e com certeza, não diferente de mim ou de qualquer outro jogador que chegou no Ceará, a intenção dele é fazer história. Levar o clube onde ainda não chegou, conquistar coisas que ainda não conquistou. Ele vem com muita fome, fome de trabalhar, de tirar o melhor da gente.