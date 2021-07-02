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futebol

Chegada de Sergio Ramos ao PSG divide o vestiário francês

Alguns jogadores do elenco não enxergam a contratação do zagueiro espanhol como uma necessidade para a próxima temporada...

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 10:15

LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2021 às 10:15
Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
A contratação do zagueiro Sergio Ramos divide o vestiário do Paris Saint-Germain, segundo o "Le Parisien". Diversos jogadores do elenco dirigido por Mauricio Pochettino enxegam a chegada do espanhol como desnecessária por preencher um setor considerado bem servido.O mal-estar coincide com a chegada de Donnarumma ao plantel. Assim como a defesa já conta com Marquinhos e Kimpembe como titulares, Keylor Navas é considerado o guarda-meta titular por conta dos bons desempenhos e da história que possui.
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No entanto, Leonardo, diretor esportivo do PSG, vê as duas situações como oportunidades de mercado uma vez que ambos estavam sem contrato com seus antigos clubes. No caso de Ramos, o atleta ainda será um dos mais bem pagos do time e deve ter um status similar com o que tinha no Real Madrid.
Caso as contratações es concretizem, o elenco ficará muito forte em alguns setores, mas outras posições como a lateral esquerda e um atacante clássico seguirão contestadas. E até o momento não há movimentações para estas lacunas.

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