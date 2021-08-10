Chegada de Messi ao PSG abre leque de escalações possíveis a Pochettino; veja como ele pode montar o time

Crédito: Divulgação / PSG

Com a contratação de Lionel Messi confirmada pelo Paris Saint-Germain, o clube da capital francesa passa a ter o elenco mais interessante entre todos os times do Velho Continente. Com estrelas em todos os setores do campo, o técnico Mauricio Pochettino passará a ter a dor de cabeça que todo treinador gosta: encaixar vários astros juntos.

+ Veja a tabela e os jogos da Ligue 1 2021/22Depois de fracassar no objetivo de chegar à final da Champions League pelo segundo ano consecutivo na temporada passada, além de perder a Ligue 1 para o Lille, o PSG foi às compras e abriu a carteira por reforços. Ao todo, foram cinco contratações de jogadores do mais alto nível.

A base do clube parisiense, que já era muito boa, ganhou a companhia de nomes como o goleiro Gianluigi Donnarumma; o zagueiro Sergio Ramos; o lateral-direito Achraf Hakimi; o meio-campista Georginio Wijnaldum; e, é claro, o meia-atacante Lionel Messi, a cereja do bolo.

Agora, Neymar, Mbappé, Marquinhos e companhia entram como um dos principais candidatos à Orelhuda - senão o principal. Para isso, Pochettino precisará lidar com um vestiário pesado (no bom sentido da palavra) e montar a melhor equipe.

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Mas, afinal, qual a equipe ideal com tantas estrelas reunidas em um só time? Tem como encaixar todo mundo na equipe titular? Vamos ao exercício.

O PSG galáctico pode atuar de várias maneiras, explorando a qualidade de vários jogadores. Há atletas que atuam melhor em um determinado setor, mas que talvez precisem ser deslocados para outras partes do campo para um “encaixe perfeito”.

Hakimi, por exemplo, é notadamente um dos melhores jogadores do mundo na função de ala-direito. Mas na estreia do PSG no Campeonato Francês, contra o Troyes, ele jogou como lateral. Apesar de ter marcado um bonito gol, sua participação no ataque não foi tão dominante.Outro nome que pode adaptar-se a outra função é o argentino Ángel Di María. Habituado a jogar pelo lado direito, ele pode atuar no meio-campo, posição que foi campeão da Champions League com o Real Madrid, em 2014, ou até mesmo na ala-esquerda. Pelo lado canhoto, o autor do gol que tirou a Argentina de um incômodo jejum de títulos já foi testado no Benfica, no Manchester United e no próprio PSG.

Principal nome do clube da Cidade Luz até a chegada de Messi, Neymar cada vez mais vem se transformando em um 'playmaker'. Na Copa América deste ano, o camisa 10 foi bem no setor, ficando perto do gol. Além de jogar pelo meio, o brasileiro também é referência na ponta esquerda.

Quem também atua pelas pontas e pelo meio é Kylian Mbappé. O jovem de 22 anos é goleador, tem velocidade e no um contra um (1x1) é mortal. Pode ser o centroavante ou o ponta.

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4-2-3-1Esquema preferido de Pochettino desde os tempos de Tottenham, o Paris Saint-Germain pode entrar com um time equilibrado. Caso opte por esta formação, o treinador argentino poderá colocar um quarteto ofensivo com Di María, Messi, Neymar e Mbappé.

No Paris, os dois jogadores que podem atuar pelo meio são justamente as principais estrelas: Neymar e Messi. Assim como o brasileiro fez na Copa América, jogando por dentro, Messi pode atuar da mesma maneira de quando viveu a melhor fase de sua carreira.

Desta forma, Hakimi pode ser adiantado para atuar na função de ala, onde gosta de jogar. Na esquerda, a briga se mantém entre Bernat e Kurzawa. Mas, na necessidade de uma equipe mais ofensiva, Di María pode ser o ala-esquerdo.