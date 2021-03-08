Chegada de Mancini foi 'Vital' para meio-campo do Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Mateus Vital marcou gol pelo segundo jogo seguido na vitória de virada do Corinthians por 2 a 1 sobre a Ponte Preta, neste domingo (7), pela terceira rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena.

O jogador tem se tornado peça fundamental desde a chegada de Vagner Mancini ao comando Timão, em outubro de 2020 e cada vez mais tem se consolidado no protagonismo de um time carente de protagonistas.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosO elenco corintiano atual conta com nomes de ampla identificação por conquistas passadas, como Cássio, Fagner, Fábio Santos e até Jô, mas todos esses não vivem os seus melhores com a camisa do Timão. Em busca de novos "ídolos", Mateus Vital vem ganhando espaço para cair nas graças da Fiel Torcida.

Participação ofensiva

Chutar mais ao gol, esse foi o principal toque dado por Vagner Mancini ao camisa 22.

Titular nos três jogos do Corinthians nesta temporada, Mateus é o que mais finaliza ao gol do elenco do clube, com quatro chutes certos e 50% de aproveitamento, dois gols marcados e a artilharia pontual do Timão no Paulista.

Relação com Mancini

Embora seja um dos principais jogadores do Corinthians na "Era Mancini", Mateus Vital não conseguiu a sua "cadeira cativa" logo de cara. O meia foi titular em quatro das cinco primeiras partidas do novo treinador no comando do clube, mas depois perdeu espaço e não foi titular em 10 jogos, não sendo relacionado em cinco, não saindo da reserva em dois e entrando no decorrer de três partidas.

Mas no último confronto em que iniciou no banco, que foi contra o Botafogo, no dia 27 de dezembro, pela 27ª rodada do Brasileirão, ele entrou faltando 20 minutos pra encerrar a partida e marcou o segundo gol na vitória por 2 a 0, daí em diante ele voltou com força na preferência do treinador, sendo titular em 70% das partidas finais da competição nacional e dos três primeiros duelos da temporada 2021.

Tiozão do ataque

O Corinthians vive um momento de reoxigenação do seu elenco, com a promoção de jovens atletas, e com isso Vital, que tem só 23 anos, tem se figurado como um dos mais experientes do comando de ataque corintiano.

Na escalação titular do time de Parque São Jorge contra a Macaca, Mateus era o mais experiente dos três atacantes. Ao lado dele, estavam dois pratas da casa recém-promovidos ao elenco principal, Rodrigo Varanda e Antony, de 18 e 19 anos respectivamente.