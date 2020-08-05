Chegada de Lautaro ao Barcelona depende de saída de Luis Suárez

Buscando a contratação de Lautaro Martínez, o Barcelona só avançará caso Luis Suárez deixe o clube catalão. De acordo com o "Mundo Deportivo", o uruguaio apenas sairá se aparecer uma proposta boa para os dois lados.
O Barcelona não quer gastar muito dinheiro devido aos problemas financeiros causados pela pandemia do coronavírus. Além disso, a direção catalã entende que o uruguaio realizou uma boa temporada e teve bons números.
Na atual temporada, Suárez participou de 34 jogos, marcou 19 gols e deu 12 assistências.