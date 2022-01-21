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Chegada de Hyoran é oficializada pelo Bragantino

Meio-campista segue com direitos ligados ao Atlético-MG e foi emprestado até o fim de 2022...
LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2022 às 10:05

Publicado em 21 de Janeiro de 2022 às 10:05

Negociação que já vinha sendo costurada desde o fim do ano passado, o meio-campista Hyoran foi efetivamente anunciado como reforço do Bragantino para a temporada 2022. A negociação ocorreu em regime de empréstimo do Atlético-MG até o mês de dezembro.Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAlém de já ter vestido a camisa do Braga para as tradicionais fotos, o jogador de 28 anos de idade vem treinando há algum tempo com seus novos companheiros, algo que já lhe deu boas impressões do plantel e a certeza de que vem sendo bem recebido.
- stou me adaptando bem. Fui muito bem-recebido, e com essa recepção a adaptação fica muito fácil. Estou me adaptando bem e estou feliz aqui, me integrando com o grupo, comissão e com todo mundo que trabalha no clube. Está sendo muito bom - disse o jogador, completando:
- Quero agregar no dia a dia, dar conselhos e ajudar dentro de campo. Quero passar essa experiência das competições que já disputei. Aqui tem muitos jogadores jovens que têm muita qualidade. Quero agregar para que todos juntos possamos evoluir e conquistar nossos objetivos. Eu vim convicto de que vamos fazer um grande ano aqui. Queremos alcançar os objetivos e conquistar títulos, que é o principal dentro do que planejamos no futebol.
A primeira oportunidade que Hyoran terá de fazer sua estreia no Bragantino será no próximo dia 27 de janeiro, diante do Mirassol, inaugurando a trajetória dos comandados de Maurício Barbieri no Paulistão 2022.
Crédito: AriFerreira

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