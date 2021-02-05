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Chegada de Hulk é um 'sacrifício' do Galo para ter um projeto vencedor diz o presidente Sérgio Coelho

O mandatário alvinegro comentou do esforço do Atlético para conseguir fechar o negócio com o atacante, novo reforço alvinegro...
LanceNet

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Publicado em 

05 fev 2021 às 17:18

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 17:18

Crédito: Hulk foi uma contratação de impacto que exigiu muito do clube, segundo Sérgio Coelho-(Pedro Souza/Atlético-MG
O Atlético-MG está forte no mercado da bola de 2021, como foi em 2020, fazendo as mais caras aquisições para o clube. E, o grande nome anunciado até o momento foi do atacante Hulk, que assinou contrato até o fim de 2022 e se apresentou oficialmente nesta sexta-feira, 5 de fevereiro, na Cidade do Galo. A equipe mineira também anunciou o lateral-esquerdo Dodô como reforço, que será apresentado nos próximos dias. E, para manter o já forte elenco e incrementá-lo, o presidente Sérgio Coelho falou no sacrifício que o clube teve de fazer para fechar negócio para a negociação com Hulk, pensando em um projeto vencedor do alvinegro. Coelho ressaltou que a transação foi feita dentro de um plano de gestão saudável. - Houve um esforço muito grande, um sacrifício para que pudéssemos contratar você (Hulk). Esperamos que você faça um grande trabalho no Atlético, como você fez em todos os clubes que você passou. Inclusive, por onde passou, foi campeão. E será aqui também-disse.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DA SÉRIE A Sérgio Coelho destacou que o Atlético quer ter conquistas, mas sem deixar a responsabilidade financeira de lado. -A sua contratação faz parte do nosso projeto de longo prazo. Um projeto no qual estamos adotando todas as práticas mais saudáveis de gestão. Uma gestão de alto nível, um time protagonista, que possa ganhar ou disputar todos os campeonatos. Com certeza, nosso objetivo vai ser alcançado, que é ser um clube referência em gestão na América Latina-afirmou o mandatário que agradeceu aos parceiros que fazem aportes no clube para realizar os grandes negócios. - Agradeço também ao Rubens Menins, Ricardo Guimarães, ao Rafael Menin, ao Renato Salvador, ao doutor José Murilo, pelo irrestrito apoio. Em destaque ao Rubens Menin e Renato Salvador pelo empenho não só na contratação do Hulk, mas no dia a dia do Atlético. Essas duas pessoas têm trabalhado como se fossem o presidente, ajudando de todas as formas. Quando eu falo como se fosse o presidente, é com muito trabalho-concluiu.

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