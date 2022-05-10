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futebol

Chegada de Haaland deve encerrar passagem de Gabriel Jesus no City

 Arsenal é o maior interessado na compra do atacante brasileiro, que tem contrato com os Citzens até junho de 2023 e quer mostrar serviço ao técnico Tite em ano de Copa do Mundo...

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 16:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2022 às 16:31
A chegada de Erling Haaland ao Manchester City é mais um indício de que o fim do ciclo de Gabriel Jesus no time inglês está próximo. Conforme o LANCE! publicou em abril, o brasileiro busca ser protagonista em um novo projeto e ter mais minutos em campo em ano de Copa do Mundo.De acordo com o "Uol", o City deseja faturar 60 milhões de euros (R$ 324,5 milhões) com a venda do jogador, que tem contrato com o clube até junho de 2023. As negociações poderiam reduzir o pedido para o mínimo de 50 milhões de euros (R$ 270 milhões). Um trunfo importante dos ingleses é que o atleta poderá deixar o Etihad Stadium sem custos caso não renove o vínculo até o fim deste ano.
> Veja a tabela da Premier League
O maior interessado na contratação de Jesus é o Arsenal. Os ingleses buscam se reforçar no setor ofensivo devido à saída de Aubameyang para o Barcelona e em meio à indefinição do futuro de Lacazette. Em abril, o clube se reuniu com o staff do atleta, mas ainda a negociação seguem em andamento.
> City confirma Haaland; veja o trio de ataque de 20 clubes europeus
Outro clube que mostrou interesse em contar com o brasileiro foi a Juventus, que decidiu não renovar o contrato com Paulo Dybala. Segundo o jornal "Gazzetta dello Sport", o clube de Turim estaria disposto a desembolsar até 30 milhões de euros (R$ 157 milhões) para ter o camisa 9, valores bem inferiores ao que espera a diretoria do Manchester City.
NO RADAR DE TITE​​Homem de confiança no início da "Era Tite", Gabriel Jesus vem perdendo espaço na Seleção Brasileira e quer mostrar no futuro clube que está disposto a recuperá-lo. Das últimas cinco convocações, o atacante esteve presente na lista em três oportunidades, tendo iniciado no banco de reserva nos três últimos jogos.
No City desde 2016, Gabriel Jesus conquistou nove títulos oficiais, com destaque para três edições da Premier League (2017/18 e 2018/19 e 2020/21). Na atual temporada, ele atuou em 39 jogos pelo clube, com 13 gols marcados e 12 assistências.
Crédito: GabrielJesusestápertodesedespedirdoManchesterCity(Foto:PAULELLIS/AFP

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