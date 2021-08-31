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futebol

Chegada de dupla pode tirar espaço de estrangeiros do São Paulo

Com as contratações de Calleri e Gabriel Neves, Tricolor chega a oito estrangeiros no elenco. Regulamento da CBF permite até cinco jogadores relacionados por partida...
LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2021 às 07:00

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 07:00

Crédito: Montagem LANCE!
O São Paulo anunciou as contratações do atacante Jonathan Calleri e do volante Gabriel Neves. Sendo assim, um argentino e um uruguaio chegam ao elenco do Tricolor, que com eles, contará com nove estrangeiros sob o comando do técnico Hernán Crespo.  Com as novas chegadas, o Tricolor tem o zagueiro Arboleda (equatoriano), o lateral-direito Orejuela (colombiano), o volante Gabriel Neves (uruguaio), o meia Benítez (argentino), os atacantes Rigoni (argentino), Calleri (argentino), Rojas (equatoriano) e Galeano (paraguaio).
Vale destacar que o regulamento da CBF permite apenas cinco estrangeiros relacionados por partida. Entre os titulares, Arboleda, Benítez e Rigoni já são presenças garantidas caso não estejam machucados ou suspensos. Gabriel Neves e Calleri, teoricamente, também chegam para jogar.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosSendo assim, é certeza que pelo menos algum estrangeiro deve ficar de fora dos relacionados nas partidas. Com reforço para o ataque, Rojas e Galeano, que têm contratos somente até o final da temporada, podem perder espaço no elenco. A direção ainda não procurou os agentes dos jogadores para uma renovação.
O equatoriano renovou o contrato com o São Paulo no início do ano, e tem vínculo até dezembro desse ano. Já Galeano está emprestado pelo Rubio Ñu (PAR), também até o final dessa temporada. Para ficar em definitivo com o atleta, o Tricolor precisa desembolsar 1 milhão de dólares (cerca de R$5,1 milhões).

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