Chegada de dupla pode tirar espaço de estrangeiros do São Paulo

Crédito: Montagem LANCE!

O São Paulo anunciou as contratações do atacante Jonathan Calleri e do volante Gabriel Neves. Sendo assim, um argentino e um uruguaio chegam ao elenco do Tricolor, que com eles, contará com nove estrangeiros sob o comando do técnico Hernán Crespo. Com as novas chegadas, o Tricolor tem o zagueiro Arboleda (equatoriano), o lateral-direito Orejuela (colombiano), o volante Gabriel Neves (uruguaio), o meia Benítez (argentino), os atacantes Rigoni (argentino), Calleri (argentino), Rojas (equatoriano) e Galeano (paraguaio).

Vale destacar que o regulamento da CBF permite apenas cinco estrangeiros relacionados por partida. Entre os titulares, Arboleda, Benítez e Rigoni já são presenças garantidas caso não estejam machucados ou suspensos. Gabriel Neves e Calleri, teoricamente, também chegam para jogar.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosSendo assim, é certeza que pelo menos algum estrangeiro deve ficar de fora dos relacionados nas partidas. Com reforço para o ataque, Rojas e Galeano, que têm contratos somente até o final da temporada, podem perder espaço no elenco. A direção ainda não procurou os agentes dos jogadores para uma renovação.