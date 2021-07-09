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futebol

Chegada de Donnarumma faz Keylor Navas pensar em deixar o PSG, diz jornal

Goleiro de 34 anos ficou insatisfeito ao saber da iminente contratação do italiano e pensou em deixar o clube francês. Contrato de mais três anos e alto salários são empecilhos...

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 09:56

LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2021 às 09:56
Crédito: FRANCK FIFE / AFP
Titular no gol do Paris Saint-Germain, o goleiro Keylor Navas está prestes a ganhar um renomado companheiro de posição. Com negociações avançadas com Giuanluigi Donnarumma, ex-Milan, que deverá assinar após a final da Eurocopa, o costarriquenho vive uma incerteza sobre a próxima temporada.
+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da EurocopaDe acordo com informações do jornal francês "L'Équipe", Navas ficou furioso com a contratação do italiano. Temendo perder a titularidade, o camisa 1 chegou ao ponto de cogitar deixar o clube. Com contrato renovado até junho de 2024, porém, uma saída não seria fácil, e o atleta considera a permanência.
Há quase um mês, quando o negócio por Donnarumma estava encaminhado, Keylor Navas fez uma publicação nas redes sociais que foi interpretada como desabafo de quem não estava sentindo-se prestigiado. A frase "dê a sua ausência a quem não valoriza sua presença" estava na postagem.
A situação envolvendo Keylor Navas e Donnarumma é parecida com a vivida pelo costarriquenho em seu último ano de Real Madrid. Com a contratação do belga Thibaut Courtois, o latino-americano perdeu espaço e se transferiu para o PSG na temporada 2019/20.
+ GALERIA: Confira os detalhes dos oito estádios que receberão os jogos da Copa do Mundo de 2022
De acordo com o jornal "Corriere dello Sport", da Itália, Keylor Navas tem um pretendente caso seja demovido da ideia de seguir na França. A pedido de José Mourinho, que assumiu o comando da Roma, a Giallorossi monitora a situação do atleta.

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