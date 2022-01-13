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Chefe de arbitragem da Copa Africana explica confusão em jogo que terminou antes dos 90 minutos

Segundo Essam Abdel-Fatah, Janny Sikazwe, de Zâmbia, sofria com insolação e teve que ser encaminhado para o hospital após perder a concentração...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2022 às 09:27

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 09:27

O chefe de arbitragem da Copa Africana de Nações, Essam Abdel-Fatah, explicou o motivo da partida entre Tunísia e Mali, disputada na última quarta-feira, ter sido encerrada antes dos 90 minutos. Segundo o responsável, Janny Sikazwe, juiz do duelo, perdeu a concentração após sofrer uma insolação.O árbitro de 42 anos teve que ser transferido do Estádio de Limbe para um hospital e passou por diversos exames médicos. Por conta disso, Sikazwe não esteve presente em campo quando a Confederação Africana de Futebol decidiu que o confronto deveria ser retomado, uma vez que foi encerrado antes do período regulamentar.
> Veja a tabela da Copa Africana de Nações
Em um primeiro momento, o juiz encerrou a partida com apenas 40 minutos da segunda etapa. Após perceber o erro, o árbitro retomou a partida, mas encerrou segundos antes dos 45 minutos do período final, além de não ter dado nenhum tempo de acréscimo. Indignados, os tunisiados não apareceram em campo para um outro reinício do duelo.
Esta é a sexta vez que Janny Sikazwe apita a Copa Africana de Nações, além de ter participado da Copa do Mundo de 2018. O nome do juiz está associado com um escândalo de corrupção ocorrido em 2018 que lhe custou uma suspensão antes de ser absolvido em 2019.
Crédito: MembrosdaTunísiaserevoltaramcomaarbitragemnojogocontraMali(ISSOUFSANOGO/AFP

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