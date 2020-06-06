Chefe da Premier League pode travar compra de Newcastle por causa do assassinato de um jornalista

O presidente da Premier League, Richard Masters, cogita travar a compra do Newcastle United por causa do assassinato de um jornalista na Arábia Saudita. Ele afirmou que pode levar em consideração o pedido de Hatice Cengiz, esposa do comunicador, Jamal Khashoggi, morto no consulado de Istambul por agentes sauditas.

Cengiz escreveu à liga pedindo para interromper a compra do Newcastle por um consórcio envolvendo o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. em um negócio de mais de 300 milhões de libras. Segundo o canal britânico BBC, Masters garantiu a Cengiz que a entidade está levando suas palavras em consideração

Atualmente, o Newcastle está nas mãos do empresário Mike Ashley, que aguarda a posição de associações como a Anistia Internacional, com uma investigação sobre os registros da Arábia Saudita antes de dar o aval à operação. Por fim, as emissoras de televisão como a 'Bein Sport' também pediram um congelamento desta compra em virtude dos últimos acontecimentos no país árabe.E MAIS:Veja os jogadores brasileiros que atuam na China e que podem pintar no futebol brasileiro após a proibiçãoBBC elege Cristiano Ronaldo como o melhor atacante dos últimos 20 anosEm entrevista, Toni Kroos afirma: 'Não sei se aconselharia um jogador a se declarar homossexual'Sindicato dos jogadores portugueses repudia ataques ao time do BenficaRodrigo Moreno afasta rumores de uma possível saída do Valencia E MAIS: