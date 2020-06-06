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Chefe da Premier League pode travar compra de Newcastle por causa do assassinato de um jornalista

Segundo a BBC, Richard Masters cogita interromper o negócio após pedido de Hatice Cengiz, esposa de Jamal Khashoggi, morto no consulado de Istambul por agentes sauditas...
LanceNet

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Publicado em 

05 jun 2020 às 21:03

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 21:03

Crédito: Empresário Mike Ashley, atual proprietário doNewcastle, ainda não deu o aval à venda do clube ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman (AFP
O presidente da Premier League, Richard Masters, cogita travar a compra do Newcastle United por causa do assassinato de um jornalista na Arábia Saudita. Ele afirmou que pode levar em consideração o pedido de Hatice Cengiz, esposa do comunicador, Jamal Khashoggi, morto no consulado de Istambul por agentes sauditas.
Cengiz escreveu à liga pedindo para interromper a compra do Newcastle por um consórcio envolvendo o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. em um negócio de mais de 300 milhões de libras. Segundo o canal britânico BBC, Masters garantiu a Cengiz que a entidade está levando suas palavras em consideração
Atualmente, o Newcastle está nas mãos do empresário Mike Ashley, que aguarda a posição de associações como a Anistia Internacional, com uma investigação sobre os registros da Arábia Saudita antes de dar o aval à operação. Por fim, as emissoras de televisão como a 'Bein Sport' também pediram um congelamento desta compra em virtude dos últimos acontecimentos no país árabe.E MAIS:Veja os jogadores brasileiros que atuam na China e que podem pintar no futebol brasileiro após a proibiçãoBBC elege Cristiano Ronaldo como o melhor atacante dos últimos 20 anosEm entrevista, Toni Kroos afirma: 'Não sei se aconselharia um jogador a se declarar homossexual'Sindicato dos jogadores portugueses repudia ataques ao time do BenficaRodrigo Moreno afasta rumores de uma possível saída do Valencia E MAIS:

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