Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Chay ironiza arbitragem após derrota do Botafogo: 'Não precisa marcar pênalti, não'
futebol

Chay ironiza arbitragem após derrota do Botafogo: 'Não precisa marcar pênalti, não'

Alvinegro teve resultado negativo diante do Operário, mas equipe teve pênalti não marcado nos instantes finais do jogo da Série B do Brasileirão...

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 23:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 ago 2021 às 23:39
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo ficou na bronca com a arbitragem. Após a derrota por 1 a 0 para o Operário, nesta quinta-feira, pela 17ª rodada da Série B do Brasileirão, a equipe de árbitros do duelo entrou em pauta.
+ CEO do Botafogo revela 'conversas avançadas' pela compra Chay
Isto porque o Alvinegro não teve um pênalti marcado nos instantes finais do duelo. Após cruzamento, uma cabeçada de Gilvan foi afastada de mão por Fabiano, lateral do Fantasma. Um lance claro, ignorado pela arbitragem.
Minutos depois o término do jogo, Chay, que não jogou por conta de uma fadiga muscular, fez uma reclamação no Twitter, ironizando.- Precisa marcar pênalti não. Nunca pra gente - escreveu.
Com 25 pontos, o Botafogo é o 10º colocado da Série B do Brasileirão. O resultado travou a reação da equipe na classificação.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados