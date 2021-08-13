Chay ironiza arbitragem após derrota do Botafogo: 'Não precisa marcar pênalti, não'

O Botafogo ficou na bronca com a arbitragem. Após a derrota por 1 a 0 para o Operário, nesta quinta-feira, pela 17ª rodada da Série B do Brasileirão, a equipe de árbitros do duelo entrou em pauta.
Isto porque o Alvinegro não teve um pênalti marcado nos instantes finais do duelo. Após cruzamento, uma cabeçada de Gilvan foi afastada de mão por Fabiano, lateral do Fantasma. Um lance claro, ignorado pela arbitragem.
Minutos depois o término do jogo, Chay, que não jogou por conta de uma fadiga muscular, fez uma reclamação no Twitter, ironizando.- Precisa marcar pênalti não. Nunca pra gente - escreveu.
Com 25 pontos, o Botafogo é o 10º colocado da Série B do Brasileirão. O resultado travou a reação da equipe na classificação.