Chay, do Botafogo, faz surpresa para crianças de projeto em São Gonçalo: 'Acreditem nos seus sonhos'

O projeto 'Craque do Amanhã' contou com uma gloriosa surpresa nesta quinta-feira. Chay, do Botafogo, fez uma visita em um evento voltado à crianças e adolescentes, no bairro do Arsenal, em São Gonçalo. Simpático e bem-humorado, o atleta tirou fotos com os jovens, fez discurso, distribuiu medalhas e foi aclamado com gritos de "Eu vi o Chay". - Estou muito feliz de estar aqui e poder dar uma palavra para essas crianças. Um projeto social que atende 400 crianças tanto aqui no Arsenal, como em Neves, dois bairros de São Gonçalo. Ano que vem faz dez ano de projeto, que é sério. Além das crianças, assiste 2500 famílias da cidade. Estou muito feliz em dar essa palavra de incentivo e faz parte -

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Ao longo do ano, Chay foi um dos principais nomes do Botafogo na campanha do título da Série B. O jogador passou pelo futebol tailandês e teve conquistar no Fut7. Com 31 anos, chegou ao Glorioso após grande desempenho pelo Portuguesa-RJ, no Carioca, e conquistou o coração da torcida Alvinegra. Ele mandou um recado para as crianças que sonham com um futuro melhor e em ingressar no esporte.

- Dizer que acreditem nos seus sonhos. Para mim chegou um pouco mais tarde, para outros chega mais cedo. Acho que sonho é sonho e quando você se dedica e trabalha por ele as coisas acontecem na sua grande maioria. Não podemos deixar de ser realistas porque no futebol é complicado. Mas que não desistam. O primeiro passo é não desistir, manter o foco, trabalho, se você quer tem que se dedicar. Trabalho e dedicação são primordiais para o sucesso - pontuou o camisa 14.

O "Craque do Amanhã" foi inaugurado em maio de 2012 e procura articular futebol e práticas psicossociais para gerar um ambiente favorável ao desenvolvimento integral. Além disso, o projeto educacional e socioesportivo adota estratégias didáticas que seguem três eixos: família, escola e esporte.

Cabe salientar que o projeto tem duas unidades nos bairros de Neves e Arsenal, em São Gonçalo. Cada uma delas atende diariamente 400 crianças e adolescentes. Essas famílias são acompanhadas por uma equipe psicossocial e beneficia 2500 pessoas. Ele é executado com base na Lei de Incentivo ao Esporte Federal e pela Lei de Incentivo ao Esporte Estadual.

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Diariamente, são várias atividades no contra turno da escola. Além disso, o projeto conta com a distribuição de cestas básicas para famílias gonçalenses e orientação por meio da educação e da cidadania.