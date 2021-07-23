Chay, com trauma na região lombar, e Kanu, com lesão, desfalcam o Botafogo contra o Confiança

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Na manhã desta sexta-feira, o Botafogo informou que o Chay e o Kanu não viajarão para Aracaju, onde o Alvinegro enfrenta o Confiança. O atacante está com um trauma na região, o que limita seus movimentos, enquanto o zagueiro está com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.VEJA O QUE DISSE O BOTAFOGO, VIA ASSESSORIA

Chay - Trauma em região lombar nos jogos contra Brusque e Goiás. Dor que limita movimento. Não realizou treinos em campo durante a semana. Em tratamento.

Kanu - O atleta realizou exame de imagem após o jogo contra o Goiás, que constatou lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Em seu primeiro incidente muscular desde que chegou ao futebol profissional, Kanu atuou em 71 dos últimos 76 jogos do Botafogo, um total de 6.913 minutos em campo, e realiza tratamento para recuperação.