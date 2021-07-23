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Chay, com trauma na região lombar, e Kanu, com lesão, desfalcam o Botafogo contra o Confiança

O Botafogo informou que os dois não viajarão para Sergipe, onde o time enfrenta o Confiança, e já iniciaram tratamento...

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 10:48

LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2021 às 10:48
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Na manhã desta sexta-feira, o Botafogo informou que o Chay e o Kanu não viajarão para Aracaju, onde o Alvinegro enfrenta o Confiança. O atacante está com um trauma na região, o que limita seus movimentos, enquanto o zagueiro está com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.VEJA O QUE DISSE O BOTAFOGO, VIA ASSESSORIA
Chay - Trauma em região lombar nos jogos contra Brusque e Goiás. Dor que limita movimento. Não realizou treinos em campo durante a semana. Em tratamento.
Kanu - O atleta realizou exame de imagem após o jogo contra o Goiás, que constatou lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Em seu primeiro incidente muscular desde que chegou ao futebol profissional, Kanu atuou em 71 dos últimos 76 jogos do Botafogo, um total de 6.913 minutos em campo, e realiza tratamento para recuperação.
Ambos não viajam.

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