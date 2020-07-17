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futebol

Chateado, Messi desabafa após título merengue: 'Temos que mudar muito'

Craque argentino não escondeu o descontentamento e disse que Barcelona
também pode ser eliminado na Liga dos Campeões se as coisas não mudarem...
LanceNet

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Publicado em 

16 jul 2020 às 21:56

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 21:56

Crédito: LLUIS GENE / AFP
Logo após ver o Barcelona perder o título do Campeonato Espanhol para o Real Madrid, Messi não escondeu a insatisfação. Depois da derrota para o Osasuna, o atacante falou à "Movistar+", e culpou o Barça pela perda do troféu.
- Temos que ser autocríticos. Começando pelos jogadores, mas fazer uma autocrítica global. Somos o Barça e temos que ganhar tudo. Não podemos mirar no Madrid. O Madrid fez o trabalho deles, mas nós os ajudamos muito - disse.
Messi mostrou seu descontentamento em campo. Depois de marcar um belo gol de falta, o argentino não comemorou e, além disso, soltou um xingamento e uma expressão de quem não estava feliz com a situação.
– Não queríamos terminar a temporada assim. Mas representa como ela foi. Fomos muito irregulares, muito fracos, um time com pouca intensidade. Perdemos muitos pontos e o jogo de hoje é um resumo da temporada. Se queremos ganhar a Liga dos Campeões, temos que mudar muito. Se continuarmos assim, vamos perder o jogo contra o Napoli - completou.
O Barcelona está nas oitavas de final da Liga dos Campeões e jogará o segundo jogo contra o Napoli, no Camp Nou, no dia 8 de agosto, às 16h (horário de Brasília). A primeira partida, na Itália, terminou empatada em 1 a 1. Em caso de eliminação, será a primeira vez que o Barça terminará uma temporada sem títulos desde 2007.
– As sensações são que o time tenta, mas não tem capacidade. Deixamos muito a desejar em vários jogos. Tudo que a gente viveu desde janeiro tem sido muito ruim. Temos que mudar muitas coisas, na realidade. Os torcedores estão ficando sem paciência porque nós não estamos entregando nada. É normal.

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