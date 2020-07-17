Chateado, Messi desabafa após título merengue: 'Temos que mudar muito'

Crédito: LLUIS GENE / AFP

Logo após ver o Barcelona perder o título do Campeonato Espanhol para o Real Madrid, Messi não escondeu a insatisfação. Depois da derrota para o Osasuna, o atacante falou à "Movistar+", e culpou o Barça pela perda do troféu.

- Temos que ser autocríticos. Começando pelos jogadores, mas fazer uma autocrítica global. Somos o Barça e temos que ganhar tudo. Não podemos mirar no Madrid. O Madrid fez o trabalho deles, mas nós os ajudamos muito - disse.

Messi mostrou seu descontentamento em campo. Depois de marcar um belo gol de falta, o argentino não comemorou e, além disso, soltou um xingamento e uma expressão de quem não estava feliz com a situação.

– Não queríamos terminar a temporada assim. Mas representa como ela foi. Fomos muito irregulares, muito fracos, um time com pouca intensidade. Perdemos muitos pontos e o jogo de hoje é um resumo da temporada. Se queremos ganhar a Liga dos Campeões, temos que mudar muito. Se continuarmos assim, vamos perder o jogo contra o Napoli - completou.

O Barcelona está nas oitavas de final da Liga dos Campeões e jogará o segundo jogo contra o Napoli, no Camp Nou, no dia 8 de agosto, às 16h (horário de Brasília). A primeira partida, na Itália, terminou empatada em 1 a 1. Em caso de eliminação, será a primeira vez que o Barça terminará uma temporada sem títulos desde 2007.