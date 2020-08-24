Charles visa evolução do Marítimo visando nova temporada em Portugal

Um dos principais destaques do Marítimo há alguns anos, o goleiro Charles destacou o desejo de fazer um grande ano com a camisa do clube da Ilha da Madeira. Segundo o jogador, que chegou a ser escolhido melhor atleta da posição na temporada 2018/19, seu desejo é fazer o maior número de jogos com a camisa da agremiação nesta temporada.- Estou trabalhando muito nestas últimas semanas para fazer um grande ano com a camisa do clube. Tenho me dedicado ao máximo para crescer de produção e para melhorar meu rendimento em campo no dia a dia. Agora é manter esse ritmo forte para que essa temporada seja de grandes conquistas para o Marítimo e para mim também - disse.