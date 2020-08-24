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futebol

Charles visa evolução do Marítimo visando nova temporada em Portugal

Goleiro brasileiro está no Marítimo, de Portugal, há quatro anos e é um dos grandes nomes do elenco. Seu contrato com os portugueses vai até 2022
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LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2020 às 16:02

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 16:02

Crédito: Divulgação / Marítimo
Um dos principais destaques do Marítimo há alguns anos, o goleiro Charles destacou o desejo de fazer um grande ano com a camisa do clube da Ilha da Madeira. Segundo o jogador, que chegou a ser escolhido melhor atleta da posição na temporada 2018/19, seu desejo é fazer o maior número de jogos com a camisa da agremiação nesta temporada.- Estou trabalhando muito nestas últimas semanas para fazer um grande ano com a camisa do clube. Tenho me dedicado ao máximo para crescer de produção e para melhorar meu rendimento em campo no dia a dia. Agora é manter esse ritmo forte para que essa temporada seja de grandes conquistas para o Marítimo e para mim também - disse.
Ainda de acordo com o arqueiro, que tem passagens por Cruzeiro e Vasco, o clube quer fazer um grande ano.
- Vamos continuar nos dedicando ao máximo para que essa temporada seja de grandes resultados para o Marítimo e seu torcedor. Vamos lutar muito por isso.

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