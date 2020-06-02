Charles quer vitórias em fim de temporada com o Marítimo

Crédito: Divulgação / Marítimo

Um dos principais destaques do Marítimo há alguns anos, o goleiro Charles destacou o desejo de todos no elenco do clube da Ilha da Madeira em terminar bem o Campeonato Português neste ano. Segundo o arqueiro, o objetivo de todos no plantel é conquistar vitórias no fim da competição.

- Vamos trabalhar muito para que a equipe possa terminar bem o ano, com vitórias e boas apresentações. O grupo tem se dedicado muito para que isso seja possível. O elenco vem trabalhando para que este fim de ano seja de grandes resultados para o clube. Essa é a meta - disse.

Ainda de acordo com o arqueiro, que tem passagens pelo Cruzeiro e Vasco, sua meta é melhorar seus números com a camisa do clube.

- Vou continuar me dedicando ao máximo para melhorar meus números com a camisa do clube. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo. Vou lutar muito para continuar construindo uma história aqui.