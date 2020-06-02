Charles quer vitórias em fim de temporada com o Marítimo

Um dos principais destaques do Marítimo há alguns anos, o goleiro Charles destacou o desejo de todos no elenco do clube da Ilha da Madeira em terminar bem o Campeonato Português neste ano. Segundo o arqueiro, o objetivo de todos no plantel é conquistar vitórias no fim da competição.
- Vamos trabalhar muito para que a equipe possa terminar bem o ano, com vitórias e boas apresentações. O grupo tem se dedicado muito para que isso seja possível. O elenco vem trabalhando para que este fim de ano seja de grandes resultados para o clube. Essa é a meta - disse.
Ainda de acordo com o arqueiro, que tem passagens pelo Cruzeiro e Vasco, sua meta é melhorar seus números com a camisa do clube.
- Vou continuar me dedicando ao máximo para melhorar meus números com a camisa do clube. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo comigo. Vou lutar muito para continuar construindo uma história aqui.
O Marítimo entra em campo na quinta-feira, contra o Vitória de Setúbal na volta do Campeonato Português. O clube de Funchal está na 15ª posição, com 24 pontos.E MAIS:O futebol voltou na Terrinha! Veja o que ainda está em disputa no Campeonato PortuguêsPesquisa de jornal espanhol coloca torcidas de clubes brasileiros no top 10 das melhores do mundo. Confira!Porto visita Famalicão no retorno do Português em busca do título'Ainda não somos campeões e sabemos disso', diz Jürgen KloppLateral do Zenit e campeão olímpico revela o porquê não acertou com o Flamengo e diz: 'No futuro, pode ser' E MAIS: