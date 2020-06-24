Charles quer vencer com o Marítimo e foca em duelo com o Benfica

Crédito: Charles quer aproveitar momento ruim do Benfica no Campeonato Português (Divulgação / Marítimo

Um dos principais nomes do Marítimo há algumas temporadas, o goleiro Charles destacou o desejo de todos no elenco do clube da Ilha da Madeira em terminar bem a Liga. Segundo o arqueiro, com passagens pelo Cruzeiro e Vasco, o objetivo de todos no plantel é conquistar vitórias no fim da competição.

- Vamos continuar lutando para terminarmos bem a Liga esse ano, com vitórias. O grupo tem se dedicado muito para que isso seja possível. Precisamos manter um nível alto até o último jogo da temporada - disse.

Ainda de acordo com o goleiro, o elenco da Ilha da Madeira vai em busca de um grande jogo diante do Benfica na próxima semana.