Charles quer vencer com o Marítimo e foca em duelo com o Benfica

Um dos principais nomes do Marítimo há algumas temporadas, o goleiro Charles destacou o desejo de todos no elenco do clube da Ilha da Madeira em terminar bem a Liga. Segundo o arqueiro, com passagens pelo Cruzeiro e Vasco, o objetivo de todos no plantel é conquistar vitórias no fim da competição.
- Vamos continuar lutando para terminarmos bem a Liga esse ano, com vitórias. O grupo tem se dedicado muito para que isso seja possível. Precisamos manter um nível alto até o último jogo da temporada - disse.
Ainda de acordo com o goleiro, o elenco da Ilha da Madeira vai em busca de um grande jogo diante do Benfica na próxima semana.
- Vamos enfrentar uma equipe de alto nível, que dispensa comentários. Temos que ter o máximo de atenção para que possamos fazer um grande jogo e para conquistarmos um ótimo resultado diante do Benfica.E MAIS:Chelsea encara Manchester City e visa consolidação no G-4 do InglêsArsenal tenta se reabilitar fora de casa contra o SouthamptonTécnico do Wolverhampton não garante permanência de atacanteFred pode renovar contrato com United e receber aumento salarial E MAIS: