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futebol

Charles quer evolução do Marítimo na temporada e foca em duelo com o Porto pelo Campeonato Português

Goleiro brasileiro está no clube há alguns anos
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Publicado em 28 de Setembro de 2020 às 11:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 set 2020 às 11:03
Crédito: Charles irá encara o atual campeão português neste final de semana (Divulgação/Marítimo
No Marítimo há algumas temporadas, o goleiro Charles, ex-Cruzeiro e Vasco, revelou o desejo de ver a equipe crescendo de produção nestas próximas partidas da época. Segundo o jogador, que também vestiu a camisa da seleção brasileira nas divisões de base, a meta de todos é evoluir agora.
- Vamos manter essa intensidade para continuarmos conquistando nossos objetivos nos próximos jogos da temporada. Vejo o grupo muito motivado e empenhado em fazer um grande ano com a camisa do clube. Todos estão se dedicando ao máximo para que a equipe cresça de produção neste ano - disse.
Ainda de acordo com o arqueiro, o objetivo do plantel é fazer um grande jogo diante do Porto neste final de semana.
- O Porto tem uma grande equipe. Temos que fazer um grande jogo para sairmos com uma vitória. Vamos enfrentar um adversário de alto nível e precisamos estar preparados.

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