Charles quer evolução do Marítimo na temporada e foca em duelo com o Porto pelo Campeonato Português

Crédito: Charles irá encara o atual campeão português neste final de semana (Divulgação/Marítimo

No Marítimo há algumas temporadas, o goleiro Charles, ex-Cruzeiro e Vasco, revelou o desejo de ver a equipe crescendo de produção nestas próximas partidas da época. Segundo o jogador, que também vestiu a camisa da seleção brasileira nas divisões de base, a meta de todos é evoluir agora.

- Vamos manter essa intensidade para continuarmos conquistando nossos objetivos nos próximos jogos da temporada. Vejo o grupo muito motivado e empenhado em fazer um grande ano com a camisa do clube. Todos estão se dedicando ao máximo para que a equipe cresça de produção neste ano - disse.

Ainda de acordo com o arqueiro, o objetivo do plantel é fazer um grande jogo diante do Porto neste final de semana.