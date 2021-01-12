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futebol

Charles quer evolução do Marítimo na temporada

Goleiro brasileiro revela motivação dos jogadores e diz que
está empenhado para continuar crescendo no futebol europeu...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2021 às 10:29

Publicado em 12 de Janeiro de 2021 às 10:29

Crédito: Charles quer evoluir com o Marítimo (Divulgação / Marítimo
No Marítimo há alguns anos, o goleiro Charles, ex-Cruzeiro e Vasco, destacou o desejo da equipe em evoluir na sequência da época. Segundo o arqueiro, a meta de todos no clube é que o grupo melhore seu rendimento em campo na temporada.
- Estamos trabalhando para que a equipe evolua e melhore seu rendimento em campo nestas próximas semanas. Vamos procurar manter um ritmo forte para que isso seja possível. O grupo está muito motivado - disse.Ainda de acordo com o arqueiro, sua meta é crescer no clube.
- Tenho trabalhado muito para ajudar. Venho me empenhando para continuar crescendo no futebol europeu e para atingir os meus objetivos no clube.

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