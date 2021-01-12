Charles quer evolução do Marítimo na temporada

Crédito: Charles quer evoluir com o Marítimo (Divulgação / Marítimo

No Marítimo há alguns anos, o goleiro Charles, ex-Cruzeiro e Vasco, destacou o desejo da equipe em evoluir na sequência da época. Segundo o arqueiro, a meta de todos no clube é que o grupo melhore seu rendimento em campo na temporada.

- Estamos trabalhando para que a equipe evolua e melhore seu rendimento em campo nestas próximas semanas. Vamos procurar manter um ritmo forte para que isso seja possível. O grupo está muito motivado - disse.Ainda de acordo com o arqueiro, sua meta é crescer no clube.