Charles quer evolução do Marítimo e sequência positiva no Português

Crédito: Divulgação / Marítimo

O goleiro do Marítimo, Charles, pediu intensidade máxima da equipe nas próximas partidas da Liga. Segundo o jogador, com passagens pelo Vasco e Cruzeiro, a meta de todos é melhorar o desempenho em campo na sequência da época.

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- Nosso plantel está trabalhando muito para melhorar o desempenho em campo nestas próximas partidas da época. Vamos manter a intensidade para que isso seja possível. Vamos lutar muito para terminarmos o ano bem - disse.Ainda de acordo com o arqueiro, sua meta é fazer uma sequência com a equipe.