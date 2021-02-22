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futebol

Charles quer evolução do Marítimo e sequência positiva no Português

Goleiro brasileiro terá um difícil confronto contra o Porto nesta segunda-feira...
LanceNet

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Publicado em 

22 fev 2021 às 12:11

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 12:11

Crédito: Divulgação / Marítimo
O goleiro do Marítimo, Charles, pediu intensidade máxima da equipe nas próximas partidas da Liga. Segundo o jogador, com passagens pelo Vasco e Cruzeiro, a meta de todos é melhorar o desempenho em campo na sequência da época.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PORTUGUÊS
- Nosso plantel está trabalhando muito para melhorar o desempenho em campo nestas próximas partidas da época. Vamos manter a intensidade para que isso seja possível. Vamos lutar muito para terminarmos o ano bem - disse.Ainda de acordo com o arqueiro, sua meta é fazer uma sequência com a equipe.
- Estou trabalhando muito para conquistar meu espaço e para terminar o ano ajudando o Marítimo dentro de campo.

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