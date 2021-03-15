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futebol

Charles quer crescimento do Marítimo em reta final da temporada

Goleiro brasileiro com passagens por Vasco da Gama e Cruzeiro está no clube português há alguns anos
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Publicado em 15 de Março de 2021 às 19:16

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mar 2021 às 19:16
Crédito: (Divulgação / Marítimo
O goleiro do Marítimo, Charles, espera uma boa sequência da equipe na reta final da Liga. Segundo o jogador, que conta com passagens pelo Vasco e Cruzeiro, além de ter vestido a camisa da seleção brasileira de base, falou sobre essa expectativa.
Veja a tabela do Português- Nossa ideia é fazer uma boa sequência nestas próximas semanas para terminarmos bem o campeonato, com vitórias. O grupo está muito focado em melhorar seus números nos próximos meses - disse.
Ainda de acordo com o arqueiro brasileiro, sua ideia é evoluir nesta sequência da temporada.
- Vou trabalhar muito para evoluir e para terminar o ano com uma boa sequência na equipe. Estou muito focado nisso - falou Charles, goleiro do Marítimo.

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