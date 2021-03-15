Charles quer crescimento do Marítimo em reta final da temporada

Crédito: (Divulgação / Marítimo

O goleiro do Marítimo, Charles, espera uma boa sequência da equipe na reta final da Liga. Segundo o jogador, que conta com passagens pelo Vasco e Cruzeiro, além de ter vestido a camisa da seleção brasileira de base, falou sobre essa expectativa.

Veja a tabela do Português- Nossa ideia é fazer uma boa sequência nestas próximas semanas para terminarmos bem o campeonato, com vitórias. O grupo está muito focado em melhorar seus números nos próximos meses - disse.

Ainda de acordo com o arqueiro brasileiro, sua ideia é evoluir nesta sequência da temporada.