Charles projeta grande temporada com o Marítimo

Crédito: Divulgação/Marítimo

Titular do Marítimo, o goleiro Charles, ex-Cruzeiro e Vasco, revelou o desejo de ver a equipe fazendo um grande ano nesta época. Segundo o jogador, que está no clube há alguns anos, a meta do grupo é ter regularidade durante a temporada para que o time faça ótimas participações nas competições que disputar.

- Estamos trabalhando muito no dia a dia para crescermos de produção e para que a equipe chegue no nível que deseja. Vamos continuar nos dedicando ao máximo para melhorarmos ainda mais nosso desempenho em campo nos próximos dias. Vejo o elenco muito preparado para isso - disse.

Ainda de acordo com o arqueiro, sua meta é fazer um grande ano no clube.