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futebol

Charles projeta grande temporada com o Marítimo

Goleiro brasileiro é o principal jogador do elenco português
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Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 12:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2020 às 12:04
Crédito: Divulgação/Marítimo
Titular do Marítimo, o goleiro Charles, ex-Cruzeiro e Vasco, revelou o desejo de ver a equipe fazendo um grande ano nesta época. Segundo o jogador, que está no clube há alguns anos, a meta do grupo é ter regularidade durante a temporada para que o time faça ótimas participações nas competições que disputar.
- Estamos trabalhando muito no dia a dia para crescermos de produção e para que a equipe chegue no nível que deseja. Vamos continuar nos dedicando ao máximo para melhorarmos ainda mais nosso desempenho em campo nos próximos dias. Vejo o elenco muito preparado para isso - disse.
Ainda de acordo com o arqueiro, sua meta é fazer um grande ano no clube.
- Vou trabalhar para fazer um grande ano com a camisa do clube. Vou me dedicar ao máximo para continuar evoluindo e fazendo minha história aqui.

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