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Charles projeta duelo contra o Grêmio: 'Erro zero'

Volante pede atenção dos companheiros para encarar o Tricolor e ver o somar os primeiros pontos no Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2020 às 15:28

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 15:28

Crédito: Felipe Santos/Ceará
A estreia do Ceará no Brasileirão surpreendeu pelo lado negativo. Após o título da Copa do Nordeste, o Vozão não confirmou o seu favoritismo diante do Sport e acabou superado na Ilha do Retiro.Agora, Guto Ferreira e Cia terão a missão de superar o Grêmio, um dos favoritos ao título nacional e que estreou com vitória na competição.
Na visão do volante Charles, o Ceará precisa minimizar os erros dentro das quatro linhas devido ao perigo que o rival pode proporcionar.
'Sabemos que a competição é muito difícil e o Grêmio é um adversário muito forte. Precisamos minimizar ao máximo os erros. Vamos trabalhar bem para conseguir a vitória. Temos que fazer o dever de casa. Jogamos em casa e vamos com tudo para conseguir os três pontos', ponderou Charles ao site oficial do Vozão.
Ceará e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), na Arena Castelão.

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