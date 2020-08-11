Charles projeta duelo contra o Grêmio: 'Erro zero'

Crédito: Felipe Santos/Ceará

A estreia do Ceará no Brasileirão surpreendeu pelo lado negativo. Após o título da Copa do Nordeste, o Vozão não confirmou o seu favoritismo diante do Sport e acabou superado na Ilha do Retiro.Agora, Guto Ferreira e Cia terão a missão de superar o Grêmio, um dos favoritos ao título nacional e que estreou com vitória na competição.

Na visão do volante Charles, o Ceará precisa minimizar os erros dentro das quatro linhas devido ao perigo que o rival pode proporcionar.

'Sabemos que a competição é muito difícil e o Grêmio é um adversário muito forte. Precisamos minimizar ao máximo os erros. Vamos trabalhar bem para conseguir a vitória. Temos que fazer o dever de casa. Jogamos em casa e vamos com tudo para conseguir os três pontos', ponderou Charles ao site oficial do Vozão.