Charles espera reta final de vitórias no Marítimo

Crédito: Divulgação / Marítimo

O goleiro do Marítimo, Charles, espera vitórias na reta final da temporada no Campeonato Português. Para o jogador, o grupo está muito focado em conquistar grandes resultados nas próximas semanas.

- Nossa equipe está muito motivado para conquistar vitórias nestas próximas semanas. O grupo quer terminar bem a temporada. Vamos com tudo para evoluirmos nestas partidas que restam - disse.Ainda de acordo com o atleta, seu desejo é terminar o ano com boas apresentações no elenco.