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futebol

Charles espera reta final de vitórias no Marítimo

Goleiro vive um bom momento no clube e garante motivação para os próximos jogos...

Publicado em 26 de Abril de 2021 às 10:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 abr 2021 às 10:43
Crédito: Divulgação / Marítimo
O goleiro do Marítimo, Charles, espera vitórias na reta final da temporada no Campeonato Português. Para o jogador, o grupo está muito focado em conquistar grandes resultados nas próximas semanas.
- Nossa equipe está muito motivado para conquistar vitórias nestas próximas semanas. O grupo quer terminar bem a temporada. Vamos com tudo para evoluirmos nestas partidas que restam - disse.Ainda de acordo com o atleta, seu desejo é terminar o ano com boas apresentações no elenco.
- Estou trabalhando muito para ajudar dentro e fora de campo. Venho me dedicando ao máximo para continuar evoluindo no dia a dia.

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