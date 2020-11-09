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Charles espera evolução do Marítimo na temporada e foca em sequência no clube português

Goleiro brasileiro está no clube português há quatro anos e é um dos grandes nomes do elenco. Contrato com o time da Ilha da Madeira vai até 2022
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LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2020 às 14:19

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 14:19

Crédito: Divulgação/Marítimo
O goleiro Charles, do Marítimo, destacou o desejo de evoluir com o clube português nas próximas semanas. Segundo o jogador, a meta de todos no clube é ver a equipe melhorando o desempenho em campo nestas partidas que virão na época.
- Estamos trabalhando muito para que a equipe possa melhorar seu desempenho em campo nestas próximas semanas. O grupo tem se dedicado ao máximo para crescer de produção e para evoluir dentro de campo. Agora é manter um ritmo forte para que isso seja possível - disse.
Ainda de acordo com o arqueiro, que tem passagens por Cruzeiro e Vasco, o objetivo do grupo é fazer uma ótima sequência na época.
- Estamos buscando fazer uma ótima sequência nestas próximas partidas da época. Vamos trabalhar muito para que a equipe possa conquistar vitórias nestas semanas que virão.

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