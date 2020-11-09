Charles espera evolução do Marítimo na temporada e foca em sequência no clube português

Crédito: Divulgação/Marítimo

O goleiro Charles, do Marítimo, destacou o desejo de evoluir com o clube português nas próximas semanas. Segundo o jogador, a meta de todos no clube é ver a equipe melhorando o desempenho em campo nestas partidas que virão na época.

- Estamos trabalhando muito para que a equipe possa melhorar seu desempenho em campo nestas próximas semanas. O grupo tem se dedicado ao máximo para crescer de produção e para evoluir dentro de campo. Agora é manter um ritmo forte para que isso seja possível - disse.

Ainda de acordo com o arqueiro, que tem passagens por Cruzeiro e Vasco, o objetivo do grupo é fazer uma ótima sequência na época.