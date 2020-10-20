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futebol

Charles espera evolução do Marítimo na temporada

Goleiro brasileiro está no clube há alguns anos e quer fazer um grande ano
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LanceNet

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Publicado em 

20 out 2020 às 12:11

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 12:11

Crédito: Divulgação/Marítimo
No Marítimo há algumas épocas, o goleiro Charles, ex-Cruzeiro e Vasco, destacou a vontade do grupo em evoluir nestas próximas partidas do ano. Segundo o jogador, que também vestiu a camisa da seleção brasileira nas divisões de base, a meta de todos é melhor o desempenho em campo na temporada..
- Nosso elenco tem se dedicado ao máximo para melhorar ainda mais o rendimento em campo nesta sequência da temporada. O grupo sabe do potencial que tem e do quanto pode render ainda nesta época. Agora é manter o foco e a intensidade para conquistarmos nossos objetivos no campeonato - disse.Ainda de acordo com o arqueiro, sua meta é fazer um grande ano no clube.
- Estou trabalhando muito para ajudar o Marítimo dentro e fora de campo sempre. Tenho me empenhado para honrar a camisa do clube sempre.

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