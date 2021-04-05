Charles espera evolução do Marítimo em reta final de temporada em Portugal

Crédito: (Divulgação / Marítimo

O goleiro do Marítimo, Charles, pediu intensidade do elenco na reta final da temporada no futebol português. Segundo o jogador, os próximos meses serão muito importantes para o plantel terminar bem a época, com vitórias e boas atuações.

Veja a tabela do Português- Vamos continuar trabalhando muito para que a equipe possa fazer uma boa sequência nestas próximas partidas da temporada. O grupo sabe da responsabilidade que terá nestes compromissos que faltam na época - disse o jogador.

Ainda de acordo com o atleta brasileiro, seu objetivo é ter uma sequência com o grupo.