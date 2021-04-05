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futebol

Charles espera evolução do Marítimo em reta final de temporada em Portugal

Goleiro brasileiro ex-Vasco da Gama está no clube da primeira divisão portuguesa há cinco anos
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Publicado em 05 de Abril de 2021 às 16:19

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2021 às 16:19
Crédito: (Divulgação / Marítimo
O goleiro do Marítimo, Charles, pediu intensidade do elenco na reta final da temporada no futebol português. Segundo o jogador, os próximos meses serão muito importantes para o plantel terminar bem a época, com vitórias e boas atuações.
Veja a tabela do Português- Vamos continuar trabalhando muito para que a equipe possa fazer uma boa sequência nestas próximas partidas da temporada. O grupo sabe da responsabilidade que terá nestes compromissos que faltam na época - disse o jogador.
Ainda de acordo com o atleta brasileiro, seu objetivo é ter uma sequência com o grupo.
- Estou trabalhando muito para terminar a temporada jogando e em alto nível, como sempre fiz aqui. Tenho me dedicado ao máximo para honrar a camisa do Marítimo até o fim - falou Charles.

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