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futebol

Charles espera evolução do Marítimo e ótima sequência na temporada

Goleiro brasileiro está no clube português há cinco anos e é um dos grandes nomes do elenco lusitano. Contrato com o time da Ilha da Madeira vai até 2022
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Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 16:59

LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 16:59
Crédito: Divulgação / Marítimo
O goleiro Charles, do Marítimo, destacou o desejo de evoluir com o clube português nas próximas partidas. Segundo o jogador, a meta de todos no time da Ilha da Madeira é ver a equipe crescer de produção para que o grupo tenha um ótimo fim de temporada.
+ Veja a tabela do Campeonato Português- O elenco está se dedicando muito para melhorar seu rendimento e para crescer na temporada. O grupo está muito focado nisso e sabe da sua responsabilidade. Estamos no caminho certo - disse.
+ IFFHS faz seleção da década e não coloca Neymar; veja o time ideal montado
Ainda de acordo com o arqueiro, que tem passagens por Cruzeiro e Vasco, seu desejo é buscar uma boa sequência no clube nos próximos meses.
- Estou trabalhando muito no dia a dia para ter uma boa sequência nos próximos meses. Vou continuar me empenhando para isso.

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