Charles espera evolução do Marítimo e ótima sequência na temporada

Crédito: Divulgação / Marítimo

O goleiro Charles, do Marítimo, destacou o desejo de evoluir com o clube português nas próximas partidas. Segundo o jogador, a meta de todos no time da Ilha da Madeira é ver a equipe crescer de produção para que o grupo tenha um ótimo fim de temporada.

+ Veja a tabela do Campeonato Português- O elenco está se dedicando muito para melhorar seu rendimento e para crescer na temporada. O grupo está muito focado nisso e sabe da sua responsabilidade. Estamos no caminho certo - disse.

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Ainda de acordo com o arqueiro, que tem passagens por Cruzeiro e Vasco, seu desejo é buscar uma boa sequência no clube nos próximos meses.