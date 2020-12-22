Charles espera crescimento do Marítimo na época e foca em sequência no clube português

Crédito: Charles quer boa sequência do Marítimo no Campeonato Português (Divulgação / Marítimo

No Marítimo, o goleiro Charles, ex-Cruzeiro e Vasco, destacou o desejo de evoluir com o clube português nas próximas semanas. Segundo o jogador, a meta de todos no clube é ver a equipe melhorando o desempenho em campo nestas partidas que virão na época.

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- Estamos nos dedicando ao máximo no dia a dia para crescermos de produção e para melhorarmos nosso desempenho em campo. O grupo não tem deixado de lutar para que isso seja possível. Vejo o plantel muito motivado para evoluir - disse.Ainda de acordo com o arqueiro, sua meta é fazer um grande ano no clube.