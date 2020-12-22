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Charles espera crescimento do Marítimo na época e foca em sequência no clube português

Goleiro brasileiro está no clube desde 2016
...

Publicado em 22 de Dezembro de 2020 às 10:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 dez 2020 às 10:17
Crédito: Charles quer boa sequência do Marítimo no Campeonato Português (Divulgação / Marítimo
No Marítimo, o goleiro Charles, ex-Cruzeiro e Vasco, destacou o desejo de evoluir com o clube português nas próximas semanas. Segundo o jogador, a meta de todos no clube é ver a equipe melhorando o desempenho em campo nestas partidas que virão na época.
> Veja a tabela do Campeonato Português
- Estamos nos dedicando ao máximo no dia a dia para crescermos de produção e para melhorarmos nosso desempenho em campo. O grupo não tem deixado de lutar para que isso seja possível. Vejo o plantel muito motivado para evoluir - disse.Ainda de acordo com o arqueiro, sua meta é fazer um grande ano no clube.
- Tenho me dedicado muito para ajudar o Marítimo sempre. Estou muito motivado e focado em fazer uma grande temporada no clube.

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