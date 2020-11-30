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Charles espera chegar a cem partidas com a camisa do Marítimo e foca em duelo com o Benfica pelo Português

Goleiro brasileiro está no clube desde 2016
...

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 14:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 nov 2020 às 14:02
Crédito: Charles está próximo de completas 100 jogos pelo Marítimo (Divulgação / Marítimo
No Marítimo há algumas temporadas, o goleiro Charles, ex-Cruzeiro e Vasco, revelou a vontade de chegar ao centésimo jogo com a camisa do clube português nesta época. Segundo o arqueiro, que há dois anos foi escolhido melhor jogador da posição da Liga, esse é um objetivo que marcaria sua história na agremiação.
- Chegar a cem jogos com a camisa do Marítimo seria muito especial. Vou trabalhar muito para que isso seja possível ainda nesta temporada. Quero deixar meu nome marcado na história do clube. Tenho me dedicado muito para fazer uma ótima sequência para ajudar o grupo nestes próximos meses - disse.
Ainda de acordo com o brasileiro, o grupo está motivado para o duelo desta segunda, com o Benfica, pela Liga.
- Vamos enfrentar umas das principais equipes do campeonato e do futebol europeu. Temos que ter o máximo de intensidade para sairmos com um grande resultado.

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