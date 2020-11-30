Charles espera chegar a cem partidas com a camisa do Marítimo e foca em duelo com o Benfica pelo Português

Crédito: Charles está próximo de completas 100 jogos pelo Marítimo (Divulgação / Marítimo

No Marítimo há algumas temporadas, o goleiro Charles, ex-Cruzeiro e Vasco, revelou a vontade de chegar ao centésimo jogo com a camisa do clube português nesta época. Segundo o arqueiro, que há dois anos foi escolhido melhor jogador da posição da Liga, esse é um objetivo que marcaria sua história na agremiação.

- Chegar a cem jogos com a camisa do Marítimo seria muito especial. Vou trabalhar muito para que isso seja possível ainda nesta temporada. Quero deixar meu nome marcado na história do clube. Tenho me dedicado muito para fazer uma ótima sequência para ajudar o grupo nestes próximos meses - disse.

Ainda de acordo com o brasileiro, o grupo está motivado para o duelo desta segunda, com o Benfica, pela Liga.