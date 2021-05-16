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futebol

Charles destaca ano no Marítimo e quer evolução no futebol europeu

Ex-Vasco e Cruzeiro, goleiro brasileiro é um dos jogadores mais antigos no clube lusitano...

Publicado em 16 de Maio de 2021 às 19:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 mai 2021 às 19:54
Crédito: Divulgação/Marítimo
O goleiro Charles, do Marítimo, destacou a evolução que teve com a camisa do clube português nesta temporada. Segundo o jogador, sua meta é continuar crescendo no futebol europeu.
+ Veja a tabela do Campeonato Português- Esses últimos anos aqui no Marítimo estão sendo de muita evolução. Tenho trabalhado muito para melhorar meus números e para continuar crescendo no futebol europeu. Essa é a minha meta - disse.
+ Final da Copa da Inglaterra tem público de 21 mil torcedores em Wembley; veja as imagens
Ainda de acordo com o atleta, que tem passagens por Vasco e Cruzeiro, sua ideia é permanecer na Europa por muitos anos.
- Estou adaptado ao futebol europeu e a minha ideia é construir minha carreira aqui, uma história. Vou trabalhar muito por isso.

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