Charles destaca ano no Marítimo e quer evolução no futebol europeu

Crédito: Divulgação/Marítimo

O goleiro Charles, do Marítimo, destacou a evolução que teve com a camisa do clube português nesta temporada. Segundo o jogador, sua meta é continuar crescendo no futebol europeu.

+ Veja a tabela do Campeonato Português- Esses últimos anos aqui no Marítimo estão sendo de muita evolução. Tenho trabalhado muito para melhorar meus números e para continuar crescendo no futebol europeu. Essa é a minha meta - disse.

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Ainda de acordo com o atleta, que tem passagens por Vasco e Cruzeiro, sua ideia é permanecer na Europa por muitos anos.