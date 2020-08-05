Chapéu no Barça? Manchester City tenta contratar Lautaro Martínez

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Após anunciar o atacante Ferrán Torres, o Manchester City a contratação de mais um nome para o setor ofensivo. De acordo com informações da "Sky Sports", o time de Pep Guardiola mira o argentino Lautaro Martínez, da Inter de Milão, que é alvo do Barcelona.O nome do ex-jogador do Racing é visto como substituto ideal do ídolo Sergio Agüero, que já está com 32 anos e vem sofrendo com problemas físicos que prejudicam seu rendimento. A Inter não tem intenção de vender o atleta por menos do que a multa, estipulada em 111 milhões de euros (R$ 696 milhões).

Para a defesa, o clube está perto de anunciar a contratação de Nathan Aké, do Bournemouth. O zagueiro de 25 anos, inclusive, passou por exames nesta quarta-feira. Outro nome que também pode ser contratado, segundo a emissora, é o de Kalidou Koulibaly, do Napoli. O "The Sun" também noticiou o interesse do City no jogador.