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futebol

Chapéu no Barça? Manchester City tenta contratar Lautaro Martínez

Atacante argentino, que está prestes a completar 23 anos, desperta o interesse de gigantes do Velho Continente e pode deixar o time de San Siro em breve...
LanceNet

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Publicado em 

05 ago 2020 às 14:53

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 14:53

Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Após anunciar o atacante Ferrán Torres, o Manchester City a contratação de mais um nome para o setor ofensivo. De acordo com informações da "Sky Sports", o time de Pep Guardiola mira o argentino Lautaro Martínez, da Inter de Milão, que é alvo do Barcelona.O nome do ex-jogador do Racing é visto como substituto ideal do ídolo Sergio Agüero, que já está com 32 anos e vem sofrendo com problemas físicos que prejudicam seu rendimento. A Inter não tem intenção de vender o atleta por menos do que a multa, estipulada em 111 milhões de euros (R$ 696 milhões).
Para a defesa, o clube está perto de anunciar a contratação de Nathan Aké, do Bournemouth. O zagueiro de 25 anos, inclusive, passou por exames nesta quarta-feira. Outro nome que também pode ser contratado, segundo a emissora, é o de Kalidou Koulibaly, do Napoli. O "The Sun" também noticiou o interesse do City no jogador.
Outras posições que o time de Guardiola irá em busca de reforços é a lateral-esquerda, que vem sofrendo críticas por Mendy não estar correspondendo, e no meio-campo, para o lugar de David Silva, que deixa o City depois de dez anos.

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