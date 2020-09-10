Chapecoense vence o Brusque por dois gols de diferença e abre boa vantagem para o jogo de volta da final do Catarinense

Crédito: Twitter Chapecoense

Na primeira final do Campeonato Catarinense, a Chapecoense construiu uma ótima vantagem ao vencer o Brusque pelo placar de 2 a 0, em jogo disputado na Arena Condá. A partida de volta será disputada no dia 13 de setembro, no estádio Augusto Bauer.O Verdão do Oeste pode até perder por um gol de diferença no domingo, que mesmo assim será campeão. O Quadricolor precisa de uma vitória de pelo menos dois gols para levar o jogo para os pênaltis.

A partida

O Chapecoense começou o jogo a mil por hora. Brusque não conseguia nem respirar tamanha era pressão do Verdão do Oeste. Em quinze minutos, foram três ótimas oportunidades criadas, mas Anselmo Ramon (duas vezes) e Denner não conseguiram marcar.

A superioridade era tão grande, que o gol era questão! E ele veio, aos 20 minutos. Em cobrança de falta, a bola foi levantada na área. Após bate e rebate, ela acabou no pé de Luiz Otávio que bateu e inaugurou o marcador: 1 a 0 para a Chapecoense.

O gol deveria estimular a busca de outros gols, mas o Verdão do Oeste fez justamente o contrário. Se fechou na defesa com o objetivo de levar a vantagem para o intervalo.

A Chape conseguiu segurar o placar, mas tomou pressão e poderia ter tomado o gol de empate. Só que Thiago Alagoano não conseguiu obter êxito em sua finalização e desperdiçou a chance de igualar o placar.

O mesmo Thiago Alagoano que não aproveitou a chance no primeiro tempo, voltou a perder outra boa oportunidade no começo da etapa complementar. Ele recebeu a bola, dominou e bateu, mas a finalização saiu pela linha de fundo.

O Quadricolor continuou ao longo do segundo tempo buscando a igualdade, mas o que acabou acontecendo foi mais um gol do Verdão do Oeste. A bola foi alçada na área após cobrança de falta, a zaga do Brusque não conseguiu tirar, mas Joílson estava ligado e conseguiu completar para as redes: Chapecoense 2 a 0.