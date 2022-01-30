Chapecoense vence Juventus-SC e é líder isolada do Catarinense

A Chapecoense venceu, por 2 a 0, a Juventus-SC, na Arena Condá. Os times se encontraram na noite deste domingo (30), em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Catarinense. Com a vitória, o time de Chapecó fica na liderança, com nove pontos. Enquanto isso, a equipe de Jaraguá caiu para a 9ª colocação, com um ponto.
Buscando defender os 100% de aproveitamento, a Chapecoense não deu espaços para os adversários. Dessa maneira, não demorou muito a ficar à frente do placar. Aos 6, Roger marcou gol contra. Sousa recebeu de Busanello e cruzou para Pablo. Porém, antes do atacante da Chape, o lateral desviou contra a própria rede. Aos 8, Busanello soltou uma pancada de fora da área e quase anotou o segundo do Verdão do Oeste.
A Juventus conseguiu responder aos 15, quando Lucas de Sá bateu da intermediária, mandando uma bomba. João Paulo, porém, fez a defesa. Depois dessa chance, o jogo teve uma queda de ritmo. Mesmo não conseguindo criar grandes chances, o time da casa conseguiu segurar os visitantes.
A segunda etapa foi bastante movimentada - diferente dos minutos finais do primeiro tempo. Logo no primeiro minuto, a Juventus apareceu com Tcharles, que bateu por cima do gol de João Paulo. Aos 10, os visitantes apareceram novamente com Jeffinho, que venceu Busanello e cabeceou por cima do gol da Chape. O time da casa respondeu pouco tempo depois.
Aos 20, Foguinho recebeu de Paulinho. O atacante invadiu a área e bateu forte. Dessa forma, Hudson Júnior fez a defesa. Perotti teve boa chance aos 28, porém o gol só saiu aos 32. Artilheiro, o camisa 9 recebeu de Foguinho. Vendo a saída de Hudson Júnior, o atacante deu de bico e anotou o segundo gol do Verdão do Oeste.
FICHA TÉCNICACHAPECOENSE X JUVENTUS-SC
Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)Data: 30/01/2022 - 19h (de Brasília)Público Total: 2.592Renda: R$ 42.025,00Árbitro: William Machado Steffen (SC)Assistentes: Mauro Ricardo Oliveira Alves da Luz (SC) e Eder Miguel Sacco (SC)Cartões amarelos: João Paulo e Fernando (Chapecoense); Tenner e Pedrinho (Juventus-SC)Cartões vermelhos: -
GOLS: Roger (6'/1ºT) (1-0) (GC); Perotti (28'/2ºT) (2-0)
CHAPECOENSE (Técnico: Felipe Conceição)João Paulo; Ronei (Foguinho, aos 7'/2ºT), Reginaldo (Vitor Becker, aos 35'/2ºT), Frazan e Busanello; Marcelo Santos (Bruno, aos 35'/2ºT), Guedes (Paulinho, aos 15'/2ºT) e Sousa; Maranhão (Fernando, aos 15'/2ºT), Pablo e Perotti.
JUVENTUS-SC (Técnico: Paulo Foiani)
Hudson; Maninho, Wallinson, Felipe Gregório e Roger (Reinaldo Lobo, aos 0'/2ºT); Matheus Claudino, Banguelê (Pedrinho, aos 0'/2ºT) e Lucas de Sá (Tenner, aos 15'/2ºT); Jeffinho, Maikon Leite (Tcharles, aos 0'/2ºT) e Uéderson.